 

В США одобрили новые санкции против Лукашенко

19.11.2020, 13:33, Разное

Члены Палаты представителей конгресса США проголосовали за законопроект, который даст возможность Вашингтону вводить персональные санкции против Александра Лукашенко и его окружения. Документ называется “Белорусская демократия, права человека и суверенитет”.

Цель законопроекта – дать президенту США дополнительные возможности для давления на белорусское руководство. Прошедшие в республике выборы главы государства в Вашингтоне назвали спорными, а меры властей в отношении протестующих – репрессиями.

Также в документе прописана возможность оказания “помощи населению Белоруссии”. Например, предоставлять политическое убежище местным оппозиционерам.

Санкции будут вводиться против белорусских официальных лиц, которые, по мнению Вашингтона, ограничивают свободу СМИ и нарушают права человека. Под эту категорию подпадают и чиновники Союзного государства, в том числе граждане России.

Члены Палаты представителей передали законопроект в Сенат. Рассмотрение состоится в ближайшее время.

На возможность введения новых санкций против Александра Лукашенко отреагировал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Он пригрозил Западу “чувствительной реакцией”.

В начале ноября Евросоюз ввел санкции против Лукашенко. В Брюсселе белорусского лидера обвинили в репрессиях против политических оппонентов, насилии над протестующими и ограничении свободы слова.

Протесты в Белоруссии продолжаются больше трех месяцев. США и Евросоюз не признали победы Лукашенко на президентских выборах.



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