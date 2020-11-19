 

Лукашенко предупредили о последствиях реформы Конституции: На улицы выйдут миллионы

19.11.2020, 13:33, Разное

Бывший кандидат на пост белорусского лидера Андрей Дмитриев высказался о политическом кризисе в стране. По его словам, сегодня режим Александра Лукашенко делает ставку на силу. Мирные демонстрации жестко разгоняют, в квартирах оппозиционеров проводят обыски.

Однако экономическая поддержка силовиков с каждым днем сокращается. В скором времени у Лукашенко не будет денег для зарплат подчиненным. Дмитриев допустил, что перед Новым годом власти республики вновь обратятся за помощью к России. В сентябре Кремль предоставил Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

Протестное движение же, наоборот, активно расширяется. Экс-кандидат в президенты рассказал, что в республике развивается самоорганизация на местах, белорусы стали чаще проявлять публичную солидарность. Дмитриев уверен: протестующие не остановятся и будут идти только вперед.

Диалог власти и оппозиции неизбежен. Оппозиционер отметил, что режим поставил себя в такую ситуацию, что все, что ему остается, – это жестко отбиваться от граждан. В конце концов Александру Лукашенко придется пойти на уступки, сообщает интернет-издание “Солидарность”.

Дмитриев добавил, что провести голосование по поправкам в Конституцию в нынешних условиях невозможно. Тогда на улицы выйдут миллионы людей. Александр Лукашенко это понимает, и поэтому его слова о реформе могут быть всего лишь уловкой.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Мнение: Они и в Белоруссию полезли…

21.10 / Смартфон Vivo iQOO U1x по цене 135 долларов получил экран HD+ и тройную камеру

24.07 / Жесть

28.09 / Мнение: Потери азербайджанской армии в Карабахе

30.07 / Мнение: Штаты убивает то, что они навязали СССР. Во всех смыслах.

23.09 / Ксения Собчак назвала предполагаемый доход от продажи своих брендовых вещей

08.11 / Мнение: Армения проиграла войну

01.11 / Мнение: “Уходим вертикально”

17.07 / Уставшая от упреков Лера Кудрявцева послала подальше «друзей» по шоу-бизнесу

13.09 / Мнение: Титатны и пигмеи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска