Уровень антител к SARS-Cov-2 у мужчин снижается быстрее, чем у женщин

19.11.2020, 13:30, Разное



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Ученые из Института Пастера (Institut Pasteur) в течение шести месяцев наблюдали за динамикой иммунитета против коронавируса у 308 сотрудников больниц Страсбургского университета (University of Strasbourg), у которых был подтвержден COVID-19. Большинство пациентов из этой выборки перенесли заболевание в легкой форме.

Исследователи проверили уровень антител у участников с помощью трех разных тестов два раза в течение 172 дней. Самый высокий уровень при первом анализе был выявлен в образцах крови мужчин старше 50 лет и пациентов с лишним весом. При повторном анализе ученые обнаружили, что у мужчин уровень антител, в том числе нейтрализующих белков, снизились значительно больше, чем у женщин независимо от возраста и веса.

Ученые отметили, что в острой фазе заболевания титр антител у мужчин выше, но снижается намного быстрее, в то время как у женщин он остается достаточно стабильным. Исследователи пока не могут найти объяснение этому феномену, но предполагают, что динамика снижения антител напрямую зависит от их уровня в острой фазе.

Это первое исследование, в котором была сравнена и проанализирована выработка антител у мужчин и женщин, и возможно, оно окажет влияние на подход к предстоящей вакцинации от COVID-19. Не исключено, что мужчинам потребуется дополнительная доза препарата для формирования устойчивого иммунитета. В настоящий момент работа исследователей Института Пастера еще не прошла экспертную оценку и опубликована в виде препринта.

Стоит отметить, что антитела — это не единственный маркер иммунного ответа, поэтому преждевременно говорить о том, что мужчины защищены от коронавируса меньше. Появляется все больше данных о том, что клеточный иммунитет защищает от инфекции даже после снижения уровня антител.

Так, специалисты ведущих американских лабораторий собрали образцы крови 185 мужчин и женщин в возрасте от 19 до 81 года, которые перенесли COVID-19 и проанализировали изменения ключевых компонентов иммунитета: антител, В-клеток (они вырабатывают антитела), а также двух типов Т-клеток, которые уничтожают инфицированные клетки.

Выяснилось, что у большинства участников антитела сохранялись в течение первых шести месяцев с тенденцией к снижению концентрации. Количество Т-клеток уменьшалось медленно, в то время как количество В-лимфоцитов только увеличивалось со временем, и это стало большим открытием для ученых. По мнению ученых, это утверждает о том, что иммунитет к коронавирусу может длиться годы, надежно защищая от повторного заражения патогена. Если эти данные подтвердятся, возможно, необходимость в ежегодной вакцинации от SARS-Cov-2 отпадет.