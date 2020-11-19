Прохор Шаляпин высказался об Ольге Бузовой: “Она не является угрозой для главных звезд эстрады”

19.11.2020, 13:25, Разное

Прохор Шаляпин высказал свое мнение о певице и телеведущей Ольге Бузовой. Известный исполнитель заявил, что не видит в коллеге угрозы для главных звёзд российской эстрады.

Прохор Шаляпин пояснил журналистам о своей жизни, творческих планах и отношениях в отечественном шоу-бизнесе. Эффектный вокалист часто становится объектом внимания папарацци. Среди прочего, артиста спросили и об Ольге Бузовой, стремительно набирающей все большую популярность в Сети и на музыкальных сервисах. Репортёров беспокоило, не “подвинет” ли молодая певица кого-либо из главных звёзд сцены в России.

Отвечая на поставленные вопросы, Прохор Шаляпин отметил, что, по его мнению, Бузова не сможет стать серьезной конкуренцией для артистов “первого эшелона”. Певца удивило подобное предположение, он уверен, что у бывшей участницы “Дома-2” никогда не получится потеснить главных эстрадных звезд в России. Успех же Бузовой, востребованность и попадание на вершины хит-парадов музыкант считает “просто социальным явлением”.

Шаляпин высказал уверенность, что Бузова не обладает талантом певицы, необходимым для того, чтобы конкурировать с именитыми артистами. При этом исполнитель считает, что Ольга Бузова понимает свою проблему, однако ее плюсом является целеустремленность, трудолюбие, уверенность, “и даже наглость”. Стоит отметить, что популярность Бузова приобрела после реалити-шоу. Несмотря на неудачи в личной жизни, последовавшие после “Дома-2”, девушка смогла добиться успеха на эстрадной сцене. Как пишет “Глобалмск”, сейчас у артистки романтические отношения с рэп-исполнителем и блогером Давидом Манукяном.