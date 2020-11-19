«Бескомпромиссный гаджет»: Блогер Wylsacom сравнил iPhone 11 и iPhone 12

19.11.2020, 13:25, Разное

Валентин Петухов, известный под псевдонимом Wylsacom, на своем YouTube-канале опубликовал видео со сравнительным анализом iPhone 11 и новым iPhone 12. Недавно вышедшую модель блогер, у которого почти 10 миллионов подписчиков, назвал «бескомпромиссным гаджетом».

По словам Wylsacom, iPhone 12 может похвастаться более качественной технической «начинкой» по сравнению с предыдущим iPhone 11. Кроме этого, блогер обратил внимание пользователей на улучшенную камеру устройства и отличный дисплей. Порадовали Валентина Петухова и четыре цветовых решения корпуса, а также приятный дизайн.

Как отмечает издание «Слово и Дело», ссылаясь на Wylsacom, на современном рынке смартфонов невозможно найти такой же «умный» гаджет на ОС Android. Также эксперт отметил высокое качество видеозаписи новинки и самый мощный процессор. При этом батарея iPhone 12 стала намного меньше и тоньше.

Как заявил Валентин Петухов, единственным минусом новинки от «яблочной» компании он бы назвал высокую стоимость гаджета. iPhone 12 пользователи могут приобрести за 80 тысяч рублей.