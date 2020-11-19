Академик РАН рассказал, как себя вести при симптомах COVID-19 до приезда врача

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19.11.2020, 13:25, Разное

Академик РАН Вадим Покровский рассказал, как вести себя, если человек заметил первые симптомы COVID-19. Нужно вызвать врача и самое главное – не паниковать.
Об этом регулярно говорят медики, правила поведения в условиях пандемии также прописаны в инструкциях Минздрава и Роспотребнадзора. Вадим Покровский проинформировал «Российскую газету», что главными признаками коронавируса являются одышка и ощущение недостатка воздуха. В тоже время, человек может ощутить что-то подобное, если начинает истерить, поэтому эксперт рекомендует: отставить мнительность и панику. Симптомы COVID-19 такие же, как у вирусных заболеваний: люди жалуются на общее недомогание, кашель, насморк, иногда рвоту и диарею. Заведующий отделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора объясняет, что нужно вызывать скорую помощь, если налицо признаки интоксикации, мучает сильный кашель и температура свыше 38 градусов.

В ожидании доктора рекомендовано пить больше жидкости, идеально подойдут чай с лимоном, морсы из клюквы, малины и брусники, а также соблюдать постельный режим и самоизоляцию. Несмотря на плохой аппетит, свойственный «КОВИДУ», специалист в области профилактики и лечения инфекций, вызываемых вирусом иммунодефицита человека, рекомендует заставить себя что-нибудь съесть, чтобы появились силы бороться с болезнью, а что ещё немаловажно, нельзя злоупотреблять лекарствами без предписания врача.

В период пандемии необходимо отказаться от всяческих диет, а также физических и умственных нагрузок. Людям, перешагнувшим 65-летний рубеж и с серьёзными хроническими заболеваниями, нужно ограничить любое общение, будь-то родственники или друзья. Всем, независимо от возраста, необходимо соблюдать меры личной профилактики: носить маски в общественных местах, тщательно мыть руки и лицо после посещения улицы, а нос промывать соляным раствором.



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