 

Президент на один год: Байдену отвели короткий срок в Белом доме

19.11.2020, 13:23, Разное

Суслов предсказывает реванш республиканцев на промежуточных выборах в Палату представителей США. Они состоятся в 2022 году.

Наличие республиканского большинства в Палате представителей и президента-демократа в Белом доме приведет к двоевластию в США, считает политолог. По его мнению, возникнут сложности с принятием законопроектов.

У Джо Байдена есть год, чтобы выполнить предвыборные обещания, отметил эксперт. Но провести все реформы за такой короткий срок невозможно, поэтому демократы сделают ставку на одно направление. “Возможно, по миграции или расовому вопросу”, – рассуждает аналитик.

В следующем году Демпартия попытается провести одну из реформ. “На этом президентство Байдена фактически закончится”, – приводит мнение Суслова портал “Украина.ру”.

Джо Байден – один из самых возрастных американских политиков. В конце ноября ему исполнится 78 лет. Многие сомневаются, что он пробудет в Белом доме все четыре года.

Сменить Джо Байдена может 56-летняя Камала Харрис. Ее демократ выбрал кандидатом в вице-президенты. Она занимает должность прокурора штата Калифорния и входит в состав Сената.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Президентские выборы в США прошли 4 ноября. Спустя четыре дня Джо Байден объявил о своей победе. Дональд Трамп ее не признал.

Действующий глава Белого дома обвинил оппонентов в фальсификациях в ряде ключевых штатов. Трамп считает, что республиканцам мешали наблюдать за подведением итогов выборов, а часть голосов с помощью программы Dominion была незаконно засчитана в пользу Байдена. Например, в Мичигане президент якобы лишился почти трех миллионов голосов.



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