 

Песков не стал комментировать поражение сборной РФ по футболу

19.11.2020, 12:50, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать комментарии по поводу поражения сборной РФ по футболу от сборной Сербии.

«Вот тут без комментариев», – передает слова Пескова РИА «Новости».

В среду состоялся матч заключительного тура группового этапа Лиги наций, в котором столкнулись сборная Сербии и России. Команда тренера Станислава Черчесова проиграла со счетом 5:0. Это уже шестой подряд матч, не приносящий сборной победу – в предыдущие разы они дважды проиграли и трижды сыграли вничью.

Капитан сборной РФ по футболу Георгий Джикия извинился перед болельщиками «за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российский футбол находится в глубочайшем кризисе.

В Сети блогеры обсудили поражение российской сборной.



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