Песков не стал комментировать поражение сборной РФ по футболу
19.11.2020, 12:50, Новости дня
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать комментарии по поводу поражения сборной РФ по футболу от сборной Сербии.
«Вот тут без комментариев», – передает слова Пескова РИА «Новости».
В среду состоялся матч заключительного тура группового этапа Лиги наций, в котором столкнулись сборная Сербии и России. Команда тренера Станислава Черчесова проиграла со счетом 5:0. Это уже шестой подряд матч, не приносящий сборной победу – в предыдущие разы они дважды проиграли и трижды сыграли вничью.
Капитан сборной РФ по футболу Георгий Джикия извинился перед болельщиками «за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле».
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российский футбол находится в глубочайшем кризисе.
В Сети блогеры обсудили поражение российской сборной.
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