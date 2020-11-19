Чубайс объяснил, за что благодарен пандемии

19.11.2020, 12:50, Новости дня

Руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что благодарен пандемии коронавирусной инфекции, поскольку она привела к «принудительной цифровизации».

«[Благодарен пандемии], во-первых, за принудительную цифровизацию. Ну это же классно. Сколько экономим времени на командировках, на передвижении на работу, с работы. Сегодня президенты общаются по скайпу. И мне важно, что коронавирус кончится, надеюсь, когда-нибудь, а цифровизация останется. И это очень крупный структурный сдвиг в экономике, да собственно говоря, и в жизни каждого из нас», – сообщил Чубайс на XIII Петербургском международном инновационном форуме, передает ТАСС.

Напомним, глава «Роснано» Чубайс в октябре сам перенес коронавирусную инфекцию.

За минувшие сутки в РФ выявили 23 тыс. 610 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2 млн случаев заболевания. . За весь период в РФ от коронавируса скончались 34 тыс. 850 человек.