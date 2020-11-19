 

Светлана Бондарчук, Варвара Шмыкова, Zivert и другие гости проекта Glamour “Женщины года 2020”

19.11.2020, 12:25, Разное

В этом году российский Glamour, который с 2005 года проводит церемонию “Женщина года”, трансформировал премию в “Женщины года”. Героинями проекта стали женщины, чьи голоса слышны – они добиваются своего в общественных процессах, бизнесе, творчестве, несмотря на объективные трудности, несправедливость и глобальную пандемию. Впервые организаторы отказались от традиционного голосования на сайте и выбрали победителей коллективным решением.

Вчера героини проекта “Женщины года” 2020 и герои Glamour предыдущих лет встретились, чтобы вместе записать видео-манифест от имени читательниц Glamour 21-ого века. Среди гостей были замечены Светлана Бондарчук, Варвара Шмыкова, Ляйсан Утяшева, Zivert, Агата Муцениеце, Надежда Сысоева, Юлия Ахмедова, Мария Шумакова, Катерина Шпица, Ингрид Олеринская, Елена Крыгина и другие.

Светлана БондарчукЛяйсан УтяшеваZivertВарвара ШмыковаАгата МуцениецеИляна Эрднеева и Елена Крыгина“Женщины года” 2020 по версии журнала Glamour:

  • Оксана Пушкина – депутат государственной Думы – соавтор законопроектов по борьбе с домашним насилием.
  • Анастасия Васильева – глава профсоюза “Альянс врачей”.
  • Юлия Ахмедова – чудо-женщина российского стендапа и автор тура “Нет харассменту”.
  • Екатерина Шульман – политолог, публицист и наш проводник из 2020 в будущее равноправия.
  • Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова – актрисы сериала “Чики” и лица новой искренности.
  • Анастасия Татулова – сооснователь сети семейных кафе Андерсон и новый омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса в Российской Федерации.
  • Екатерина Брудная-Челядинова – автор самого художественного и оптимистического флэшмоба в российском интернете “ИзоИзоляция”.
  • Мария Ласицкене – трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту, возглавившая борьбу российских спортсменов за право выступать на международных соревнованиях.

Оксана Пушкина и Анастасия ТатуловаАнастасия ВасильеваЮлия АхмедоваИрина НосоваЕкатерина Брудная-Челядинова Екатерина Шульман Олеся ШиповскаяИляна Эрднеева и Екатерина Круглик

  • Юлия Цветкова – деятель феминистского движения, художница и активистка из Комсомольска-на-Амуре.
  • Светлана Прокопьева – журналист и борец за свободу слова в России.
  • Маргарита Ковальчук – первая российская киберспортсменка, выступающая за профессиональную команду по киберфутболу.
  • Олеся Шиповская – дизайнер и основатель бренда Lesyanebo.
  • Zivert – певица, весь год поддерживавшая оптимизм новыми хитами и дуэтами с Бастой и Niletto.
  • Мирослава Дума, протагонист движения за эко–ответственность в моде, сооснователь бренда Pangaia.

Специальные премии, учрежденные вместе с партнерами проекта, получили:

  • Екатерина Круглик, главный врач сети клиник пластической хирургии и косметологии VIP Clinic.
  • Светлана Бондарчук, которая вдохновляет не только своей активной жизненной позицией, но и умением находить время для себя.

Надежда СысоеваКатерина ШпицаМария ШумаковаИнгрид ОлеринскаяЕкатерина ВуличенкоАнна ЧуринаАнастасия ЗадоринаЭва Вострокнутова



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