Светлана Бондарчук, Варвара Шмыкова, Zivert и другие гости проекта Glamour “Женщины года 2020”

19.11.2020, 12:25, Разное

В этом году российский Glamour, который с 2005 года проводит церемонию “Женщина года”, трансформировал премию в “Женщины года”. Героинями проекта стали женщины, чьи голоса слышны – они добиваются своего в общественных процессах, бизнесе, творчестве, несмотря на объективные трудности, несправедливость и глобальную пандемию. Впервые организаторы отказались от традиционного голосования на сайте и выбрали победителей коллективным решением.

Вчера героини проекта “Женщины года” 2020 и герои Glamour предыдущих лет встретились, чтобы вместе записать видео-манифест от имени читательниц Glamour 21-ого века. Среди гостей были замечены Светлана Бондарчук, Варвара Шмыкова, Ляйсан Утяшева, Zivert, Агата Муцениеце, Надежда Сысоева, Юлия Ахмедова, Мария Шумакова, Катерина Шпица, Ингрид Олеринская, Елена Крыгина и другие.

Светлана Бондарчук Ляйсан Утяшева Zivert Варвара Шмыкова Агата Муцениеце Иляна Эрднеева и Елена Крыгина“Женщины года” 2020 по версии журнала Glamour:

Оксана Пушкина – депутат государственной Думы – соавтор законопроектов по борьбе с домашним насилием.

Анастасия Васильева – глава профсоюза “Альянс врачей”.

Юлия Ахмедова – чудо-женщина российского стендапа и автор тура “Нет харассменту”.

Екатерина Шульман – политолог, публицист и наш проводник из 2020 в будущее равноправия.

Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова – актрисы сериала “Чики” и лица новой искренности.

Анастасия Татулова – сооснователь сети семейных кафе Андерсон и новый омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса в Российской Федерации.

Екатерина Брудная-Челядинова – автор самого художественного и оптимистического флэшмоба в российском интернете “ИзоИзоляция”.

Мария Ласицкене – трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту, возглавившая борьбу российских спортсменов за право выступать на международных соревнованиях.

Оксана Пушкина и Анастасия Татулова Анастасия Васильева Юлия Ахмедова Ирина Носова Екатерина Брудная-Челядинова Екатерина Шульман Олеся Шиповская Иляна Эрднеева и Екатерина Круглик

Юлия Цветкова – деятель феминистского движения, художница и активистка из Комсомольска-на-Амуре.

Светлана Прокопьева – журналист и борец за свободу слова в России.

Маргарита Ковальчук – первая российская киберспортсменка, выступающая за профессиональную команду по киберфутболу.

Олеся Шиповская – дизайнер и основатель бренда Lesyanebo.

Zivert – певица, весь год поддерживавшая оптимизм новыми хитами и дуэтами с Бастой и Niletto.

Мирослава Дума, протагонист движения за эко–ответственность в моде, сооснователь бренда Pangaia.

Специальные премии, учрежденные вместе с партнерами проекта, получили:

Екатерина Круглик, главный врач сети клиник пластической хирургии и косметологии VIP Clinic.

Светлана Бондарчук, которая вдохновляет не только своей активной жизненной позицией, но и умением находить время для себя.

Надежда Сысоева Катерина Шпица Мария Шумакова Ингрид Олеринская Екатерина Вуличенко Анна Чурина Анастасия Задорина Эва Вострокнутова