“Первая бронза”: Дмитрий Шепелев показал редкое фото своего сына от Жанны Фриске

19.11.2020, 12:25, Разное

Дмитрий Шепелев медленно, но верно приоткрывает дверь в свою личную жизнь. Вчера, например, телеведущий опубликовал редкий снимок своего сына Платона, рожденного в гражданском браке с Жанной Фриске. Мальчику уже 7 лет, и он увлекается теннисом и скейтбордингом, о чем Шепелев рассказал фолловерам.

Платон ШепелевПоловину жизни я боролся с чувством неуверенности… Мальчику, юноше и даже мужчине важно знать – он способен, он талантлив, он может побеждать. Недавно у меня вышел спор с папой. Он очень хотел, чтобы я “организовал победу” для своего сына. Как раз с целью подчеркнуть для него самого его способности и усилить уверенность. Я был не согласен только с тем, что это надо “организовать”. “Он талантливый и очень разносторонний мальчик, он обязательно проявит себя сам. Я просто должен его поддерживать и быть рядом”, – ответил я. На прошлых выходных сын выиграл свою первую бронзу на соревнованиях по теннису. Сам – безо всяких “организовать”. Он очень гордится собой. Я же просто без ума от счастья!- написал Шепелев, отметив, что эта победа – только начало:

И я думаю, что это событие станет еще одним кирпичиком в его фундаменте под названием “самооценка и уверенность в себе”. Это действительно важно!

Недавно, к слову, Шепелев опубликовал и редкое фото со своей невестой, архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой, поблагодарив ее “за смелость, за красоту, за смех”. Об их романе стало известно в 2017 году, а о скорой свадьбе – в ноябре 2019-го. Тогда же Шепелев опубликовал в Instagram их первое совместное фото и рассказал, как они познакомились, но подтверждать или опровергать новости о помолвке не стал. О новой избраннице телеведущего известно немногое: она в разводе, воспитывает дочь Ладу от предыдущего брака, занимается бизнес-проектами. И, судя по всему, отлично ладит с Платоном – сыном Дмитрия и Жанны Фриске.

Дмитрий Шепелев и Екатерина ТулуповаПодробнее о возлюбленной телеведущий поведал в эксклюзивном интервью Ксении Собчак в ее авторском YouTube-шоу. В беседе он наконец подтвердил, что состоит в отношениях с Екатериной:

Да, мы пара. Мы вместе уже три года. Познакомили нас дети – наши дети ходили в один детский сад. Это первое наше знакомство. Было и второе – мы совпали в “Тиндере”.

Подробностей того, как он сделал предложение руки и сердца, Дмитрий раскрывать не стал.