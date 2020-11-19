 

Житель Владивостока едва успел убежать из-под падающей бетонной плиты

19.11.2020, 12:23, Разное

Установленные возле подъезда одного из жилых домов во Владивостоке камера наружного наблюдения сняла на видео момент чудесного спасения. На записи видно, как мужчина чистит от снега автомобиль Nissan X-Trail, пока не замечает у себя над головой странную активность. После быстрого взгляда наверх от спешно отбегает в сторону, передает “Царьград”. Как показало дальнейшее развитие событий – это спасло ему жизнь. Спустя мгновение на автомобиль падает массивная бетонная плита, буквально разрубая его пополам.



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