Половина украинцев против выделения средств из COVID-фонда на дороги – опрос

19.11.2020, 12:15, Новости дня

50% украинцев выступают против того, чтобы средства из фонда по борьбе с COVID-19 выделяли на строительство и ремонт дорог. Об этом свидетельствует опрос Социологической группы “Рейтинг”, опубликованный 19 ноября.

Вместе с тем 48% опрошенных поддержали выделение денег на дороги из фонда.

В целом украинцы поддерживают выделение денег из этого фонда на закупку средств защиты для врачей и лиц, которые борются я распространением болезни (98%), обустройство больничных коек медицинским кислородом (97%), закупку лекарств (97%), закупку оборудования для больниц (98%), выплаты врачам и лицами, задействованным в борьбе с пандемией (94%), увеличение количества тестов (86%), строительство мобильных госпиталей (78%) и компенсации предпринимателям (81%).

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 15–17 ноября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

В апреле 2020 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

В июне Рада разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

Как свидетельствуют данные Минфина, наибольшее количество средств из фонда потратили на строительство и ремонт дорог – предусмотренных 35 млрд грн. 6,8 млрд грн направили Фонду соцстрахования на случай безработицы, почти 2,5 млрд грн – на доплаты полицейским, военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы.