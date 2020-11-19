 

Fox News – в США впервые уничтожили баллистическую ракету залпом с корабля

19.11.2020, 12:10, Новости дня

Соединённым Штатам впервые в рамках испытаний удалось сбить МБР ракетой, выпущенной с военного корабля, пишет Fox News. Произошло это, как заявляет канал, на фоне растущей ядерной угрозы со стороны таких стран, как Россия, Китай и Северная Корея.


Reuters

Соединённые Штаты в рамках испытаний впервые сбили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с военного корабля, пишет Fox News со ссылкой на Агентство по противоракетной обороне США.

Испытательная МБР стартовала с полигона на Маршалловых островах в Тихом океане и была сбита в космосе передовой ракетой SM-3 Block IIA, выпущенной с эсминца USS John Finn.

«Это невероятное достижение и крайне важная веха для программы ракет SM-3 BlockIIA в рамках системы противоракетной обороны Aegis, — заявил директор Агентства по противоракетной обороне вице-адмирал Джон Хилл. — Мы продемонстрировали, что судно с ПРО Aegis, оснащённое ракетой SM-3 Block IIA, может поражать цели класса межконтинентальных баллистических ракет, что является шагом в процессе определения, насколько она пригодна как часть архитектуры многоуровневой защиты родины».

Предыдущие испытания по нейтрализации межконтинентальных баллистических ракет проводились с использованием ракет-перехватчиков наземного базирования, запущенных с баз на Аляске и в Калифорнии.

Как отмечает Fox News, американские военные спешно пытаются нарастить силы ПРО на суше и на море на фоне того, как угроза со стороны ядерных сил КНДР, Китая и РФ продолжает расти.

Так, 10 октября, в 75-ю годовщину основания Трудовой партии Кореи, Пхеньян продемонстрировал свою самую крупную МБР.

А в 2017 году Северная Корея провела испытания трёх межконтинентальных баллистических ракет, в радиус действия которых, по мнению большинства экспертов, попадает вся территория Соединённых Штатов.



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