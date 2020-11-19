 

Estadão – бразильский президент опубликовал похвалу Путина в свой адрес

19.11.2020, 12:10, Новости дня

Президент Бразилии Жаир Болсонару опубликовал видео с речью Владимира Путина, прозвучавшую в конце саммита БРИКС, на котором председательствовал российский президент. Как пишет издание Estadão, на видео Путин отметил «самые лучшие мужские качества и волю» бразильского лидера, который переболел коронавирусом, и заявил, что его действия — «пример мужественного исполнения своего долга».


Reuters

Президент Бразилии Жаир Болсонару опубликовал видео, где президент РФ Владимир Путин отмечает его «мужские качества» и «волю». Как пишет Estadão, по утверждению Болсонару, эта речь Путина прозвучала ближе к концу саммита БРИКС, прошедшего в форме видеоконференции из-за пандемии нового коронавируса.

В этом году председателем саммита стал Путин. Свою речь он произнёс на русском языке, команда Болсонару перевела её для опубликованного видео. Путин говорит о борьбе с пандемией и о том факте, что бразильский президент сам перенёс COVID-19.

«Вы проявили самые лучшие мужские качества и волю. Подошли к решению всех вопросов, прежде всего, исходя из интересов своего народа, своей страны, оставив на потом решения, связанные с проблемами своего личного здоровья. Это для нас всех пример не только мужественного исполнения своего долга, но и исполнения своих обязанностей в качестве главы государства», — заявил Путин в опубликованном Болсонару видео.

«Нам всем было непросто работать в этот год, но вы ещё лично столкнулись с этой инфекцией и очень мужественно прошли через эти испытания. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, прежде всего здоровья. Мы все видели, как вам непросто было», — отметил он.



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