112 – Украина будет приветствовать усиление присутствия НАТО в Чёрном море

19.11.2020, 12:10, Новости дня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает необходимым усиление присутствия НАТО в Чёрном море. Как пишет «112 Украина», на конференции «Путь к Варшавскому форуму безопасности» дипломат заявил, что восточный фланг НАТО должен максимально активно взаимодействовать с Украиной и Грузией, которые стремятся стать членами альянса и гарантируют безопасность Европы, в частности Черноморского региона.



Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает необходимым усиление присутствия НАТО в Чёрном море. Как передаёт «112 Украина», об этом он заявил во время участия в онлайн-конференции «Путь к Варшавскому форуму безопасности».

«Мы все естественные союзники по Чёрному морю. Украина будет приветствовать все инструменты и форматы усиления присутствия НАТО в регионе Чёрного моря, которые также будут включать активное привлечение Украины и Грузии», — заявил глава украинской дипломатии.

По его мнению, восточный фланг НАТО должен максимально активно взаимодействовать с Украиной и Грузией, которые стремятся стать членами альянса и гарантируют безопасность Европы, в частности Черноморского региона.

Кулеба также убеждён, что привлечение Украины к формату Бухарестской девятки в приемлемом для всех сторон формате могло бы способствовать дополнительному развитию региона Центральной Европы и укреплению безопасности Черноморского региона.

«Нужно воспринимать Чёрное море как пространство нашей общей ответственности. Независимо от протяжённости побережья, возможностей военно-морских сил или объёмов торговли», — подчеркнул глава МИД Украины.