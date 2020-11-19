Сколько артисты потеряли из-за отмены концертов

19.11.2020, 11:43, Разное

Из-за пандемии коронавируса представители шоу-бизнеса практически остались без работы. Единственное, что им остается – принимать участие в телевизионных шоу и заключать рекламные контракты, но многих, очевидно, гонорары за такую работу не устраивают, ведь в хорошие времена львиную долю доходов им приносили концерты.

По словам президента компании “Империя музыки” Табриза Шахиди, в 2020 году артисты лишились 80% доходов от корпоративов. Особенно прибыльным месяцем считается декабрь, когда многие представители шоу-бизнеса могли заработать больше, чем за весь год. В этот раз их ждут только убытки.

Но топовые артисты без хлеба не останутся. Они могут получить неплохой гонорар за выступление перед группой людей до 50 человек, считает Шахиди. Правда, и тут ни без ограничений. По новым правилам, такие мероприятия должны проводиться до 23:00.

Тем артистам, которых не позовут на новогодние корпоративы, остается надеяться на олигархов. Продюсер Андрей Разин попросил миллиардеров помочь лишившимся работы представителям шоу-бизнеса. Он посчитал, что таких артистов около двух с половиной тысяч.