 

Сколько артисты потеряли из-за отмены концертов

19.11.2020, 11:43, Разное

Из-за пандемии коронавируса представители шоу-бизнеса практически остались без работы. Единственное, что им остается – принимать участие в телевизионных шоу и заключать рекламные контракты, но многих, очевидно, гонорары за такую работу не устраивают, ведь в хорошие времена львиную долю доходов им приносили концерты.

По словам президента компании “Империя музыки” Табриза Шахиди, в 2020 году артисты лишились 80% доходов от корпоративов. Особенно прибыльным месяцем считается декабрь, когда многие представители шоу-бизнеса могли заработать больше, чем за весь год. В этот раз их ждут только убытки.

Но топовые артисты без хлеба не останутся. Они могут получить неплохой гонорар за выступление перед группой людей до 50 человек, считает Шахиди. Правда, и тут ни без ограничений. По новым правилам, такие мероприятия должны проводиться до 23:00.

Тем артистам, которых не позовут на новогодние корпоративы, остается надеяться на олигархов. Продюсер Андрей Разин попросил миллиардеров помочь лишившимся работы представителям шоу-бизнеса. Он посчитал, что таких артистов около двух с половиной тысяч.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Синдзо Абэ подал резюме в один из московских суши-баров

10.10 / Собчак-роковуха? – Личное мнение

19.07 / На московском рынке «Фуд Сити» запретили торговать армянскими товарами

13.11 / На ладони расчлененного рэпера Картрайта нашли след смертельной инекции

16.11 / Напиток «от высокого давления» оказался ключом к долголетию

23.09 / Кейт Миддлтон выбрала идеальный casual-образ для встречи с волонтерами

07.10 / Мнение: РФ продаст Ирану С-400

08.07 / Мнение: Разрушение миропорядка

25.07 / «Чики» Эдуарда Оганесяна: Дай, ну что же ты!

02.10 / В Москве работодателей обязали перевести на «удаленку» не менее 30% персонала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска