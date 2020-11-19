Коронавирус и антибиотики. Что надо знать?

19.11.2020, 11:20, Разное

Потребление антибиотиков растет во время пандемии

Потребление антибиотиков в связи с пандемией растет во всем мире. В РФ их продажи за первые девять месяцев 2020 года выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Эксперты считают, что это связано с тем, что Минздрав включил несколько антибактериальных препаратов в рекомендации по лечению COVID-19.

В Минздраве разъяснили, когда можно принимать антибиотики при COVID-19

Назначение антибиотиков пациентам с коронавирусом оправдано лишь при наличии явных признаков присоединения бактериальной инфекции, заявил главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Роман Козлов.

Далеко не всегда при вирусных инфекциях люди назначают антибиотики сами себе. Врачи уже многие десятилетия прописывают их «на всякий случай», и пандемия COVID-19 вносит свой вклад в это неновое явление. Вероятно, лишние антибиотики получают и пациенты с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Например, в Китае в начале пандемии этими препаратами лечили не менее половины таких больных.

Антибиотики назначают не только инфицированным коронавирусом

При пандемии появились дополнительные факторы, которые могут стимулировать неоправданное употребление антибиотиков.

Опасаясь заразиться коронавирусом, люди стали реже посещать стоматологов. В результате увеличилось количество гнойных инфекций челюстно-лицевой области. В Великобритании в связи с этим количество рецептов на антибиотики, которые выписывают зубные врачи, выросло на 60%.

Эксперты предполагают, что широкое использование телемедицины во время пандемии тоже может привести к увеличению назначений антибиотиков. Одно исследование показало, что на расстоянии врачи прописывают ненужные антибактериальные средства детям чаще, чем при личном визите.

Почему увеличение использования антибиотиков опасно?

Рост использования антибиотиков – один из факторов появления и усугубления устойчивости к антибиотикам. Согласно ВОЗ, от того, что антибиотики стали менее эффективными в борьбе с бактериальными инфекциями, ежегодно умирает около 700 тысяч человек. Подробно об этой проблеме и о том, как каждый может принять участие в борьбе с ней, можно узнать из нашего тематического материала.

Как каждый может бороться с устойчивостью к антибиотикам

Человечество движется к постантибиотической эре, когда инфекции, которые сегодня нам кажутся нестрашными, снова смогут почти беспрепятственно убивать людей.

В краткосрочной перспективе нерациональное использование антибиотиков несет обычные риски, которые связаны с их побочными эффектами. К ним относятся аллергии, расстройства пищеварения и нарушения со стороны разных органов, которые обычно обратимы.

Может ли вообще понадобиться антибиотик при вирусной инфекции?

Антибиотики способны уничтожать только бактерии, на вирусы они не действуют. В подавляющем большинстве случаев назначение антибиотиков при респираторных вирусных инфекциях неоправданно. 75% ненужных антибиотиков врачи назначают именно при них.

Бактериальная инфекция может присоединяться к вирусной и делать ее течение тяжелее. В подобных случаях действительно могут понадобиться антибиотики. Известно, что бактериальные инфекции были частым осложнением вирусной пневмонии во время пандемии гриппа H1N1 в 2009 году и встречаются во время пандемии COVID-19.

Что говорят рекомендации по COVID-19 и наука?

Ресурс научно обоснованной медицинской информации UpToDate указывает, что, по всей видимости, бактериальная инфекция присоединяется к коронавирусной пневмонии далеко не всегда. Поэтому эксперты не рекомендуют рутинно назначать антибиотики, а только когда есть признаки бактериальной инфекции.

Согласно российским рекомендациям, антибактериальная терапия назначается при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции. При этом документ предусматривает превентивное назначение антибиотиков при COVID-19 для диабетиков.

При легком течении болезни в амбулаторных условиях антибиотики не нужны. О том, какие лекарства действительно можно принимать, можно узнать из нашей статьи. Решение о необходимости приема антибактериального препарата должен принимать только врач.