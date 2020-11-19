 

Коронавирус может привести к поражению мозга

19.11.2020, 11:17, Разное

Ученые установили, что коронавирус может привести к поражению мозга. Несмотря на то, что заболевание считается респираторным, оно способно нарушать работу других органов.
В основном воздействие коронавируса на мозг заключается в гипоксии. Если говорить о тяжести неврологических симптомах, то они варьируются от слабых в виде временной потери обоняния, до серьезных – спутанность сознания, головокружение, судороги, инсульт. Ученые заинтересованы в понимании последствий COVID-19. Они заявили, что после острой фазы инфекционного заболевания сохраняется так называемый «долгосрочный туман».

Авторы научной работы использовали магнитно-резонансную спектроскопию, которую нередко называют виртуальной биопсией. МРС способна выявить нарушения нейрохимического характера, несмотря на то, что результаты структурной визуализации не выходят за пределы нормы. В мозге пациентов с коронавирусом в основном снижался уровень N-ацетиласпартата, в то же время повышались холин и мио-инозит.

Ученые продолжат выяснять, вызывает ли вышеназванные изменения уменьшение кислорода в мозге. Имеется предположение, что инфекция в активной фазе сама атакует белое вещество.



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