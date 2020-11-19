Прохор Шаляпин назвал «швалью» популярных российских артистов

19.11.2020, 11:17, Разное

Певец Прохор Шаляпин назвал популярных российских артистов «швалью». Тех, кто постоянно «прибедняется», он попросил уступить место молодым.

Шаляпин раскритиковал эстрадных артистов, которые во время пандемии начали жаловаться на снижение дохода и стали просить государственной поддержки. Тех, кто решил игнорировать «Голубые огоньки», нужно давно заменить. Артист считает, что шоу-бизнес уже давно не представляет собой культурную сферу. Он убежден, что поддерживать важно не их, а государственные танцевальные коллективы, театры, артистов хоров.

Шаляпин напомнил, что в шоу-бизнесе некоторые «жирные» артисты не сходят с экранов ТВ уже по несколько десятков лет. В свое время певец не смог реализоваться на эстраде, но сразу же поспешил отметить, что ему не давали такой возможности. Участник «Фабрики звезд» заявил, что сейчас не нужно жаловаться, поскольку в критической ситуации находятся не знаменитости, а работники больниц. В одном из медучреждений у Шаляпина работает мама, поэтому ему известны все проблемы данной сферы.

В интервью порталу «360» артист пожелал «смерти» современному шоу-бизнесу, поскольку считает его кошмаром и катастрофой. Он бы хотел, чтобы привычные артисты перестали появляться на экране во время «Голубого огонька». Если бы Шаляпину вдруг предложили принять участие в новогодней съемке, артист бы согласился на это совершенно бесплатно.