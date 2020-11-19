 

За наследство Жванецкого поборются вдова, сын и пятеро внебрачных детей

19.11.2020, 11:17, Разное

За наследство известного сатирика Михаила Жванецкого станут бороться вдова, сын и пятеро внебрачных детей. Известно, что артиста не стало 6 ноября на 86-м году жизни. В последнее время он боролся с онкологической болезнью.
После похорон многие стали говорить о наследстве, которое оставил Михаил Жванецкий. Оно оценивается в сумму 200 миллионов рублей. У сатирика была огромная квартира в центре Москвы площадью порядка 250 квадратных метров. Сейчас там проживает 25-летний сын артиста, рожденный в браке с супругой Натальей.

Жванецкий при жизни успел купить дом в Подмосковье. Его стоимость оценивается в 50 тысяч рублей. У сатирика есть недвижимость в Украине и США. Также имеется информация о счетах в банках.

Сатирик вел довольно бурную личную жизнь, поэтому у него насчитываются как минимум пятеро внебрачных детей. Родственники писателя после его смерти также получат интеллектуальную собственность, то есть каждый месяц станут поступать отчисления за проданные книги.



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