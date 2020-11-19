 

Эксперт объяснил разницу между режимами «без звука» и «не беспокоить» на смартфоне

19.11.2020, 10:53, Разное

Российский эксперт в сфере цифровых технологий Арсений Щельцин объяснил, в чем заключается разница между режимами «без звука» и «не беспокоить». Оказалось, что отличаются они набором доступного функционала.
Так, режим «без звука» никак не ограничивает смартфон, поэтому он продолжает работать в штатном режиме. При этом гаджет становится полностью беззвучным, что позволяет не отвлекать других людей, отметил генеральный директора АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Если человек летит на самолете, то обычно он переводит свой смартфон в режим «не беспокоить». В этом случае смартфон практически полностью отключается. Перестает работать Wi-Fi и Bluetooth, это позволяет сэкономить заряд аккумулятора. Также владелец устройства перестает получать уведомления.



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