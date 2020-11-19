Разработанная в центре “Вектор” вакцина от COVID-19 будет бесплатной для россиян

19.11.2020, 10:53, Разное

Согласно созданной ВОЗ программе международного сотрудничества, к концу 2021 года должны быть представлены два миллиарда индивидуальных доз препаратов от COVID-19 и произведены 245 миллионов курсов терапии. В России, вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре “Вектор”, будет бесплатной для граждан страны.

Такая информация прозвучала в рамках виртуального симпозиума от Рината Максютова, являющегося директором научного центра “Вектор”. Вакцина будет распространятся только на территории государства, вопрос с экспортом пока остается открытым. О масштабном производстве, продаже и гуманитарной помощи можно будет говорить после того, как препаратом будут обеспечены все жители РФ.

Как информирует “ГлобалМСК”, препарат начнут исследовать в декабре. Изначально планируется вакцинация детей от 14 до 17 лет. Ранее вторую отечественную вакцину разрешено было вводить тем, кому исполнилось 60 лет. В рамках исследования препарата должны принять участие около 200 людей. Тестирование пройдет с декабря этого года по май.