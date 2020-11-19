Собчак и Виторган воссоенились для семейного праздника

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19.11.2020, 10:53, Разное

Ведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган воссоединились ради семейного праздника. Вчера их общему сыну Платону исполнилось четыре года.
По случаю дня рождения наследника Собчак решила устроить тихий домашний праздник. На него пришла ее мать Людмила Нарусова, бывший муж Максим Виторган с дочерью Полиной. Ведущая украсила свой дом шарами и даже решила самостоятельно выполнить роль аниматора. Забавным видео представления для маленького Платона она поделилась в социальной сети Instagram. Максим Виторган, в свою очередь, у себя в профиле трогательно поздравил сына. Актер выразил благодарность бывшей жене за наследника.

Ксения Собчак выбрала образ Осла из мультфильма «Бременские музыканты». За кадром можно было слышать задорный смех Максима Виторгана. К слову, сам ребенок не сразу же узнал маму, но он быстро потянулся за подарком. Знаменитость подарила наследнику укулеле. Ребенок сразу же начал пробовать играть на инструменте.

Изображение взято с: [email protected]
Напомним, что Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак строит отношения с коллегой по цеху Нино Нинидзе. Сама же ведущая в прошлом году вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.



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