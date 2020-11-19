В РФ за сутки выявили 23,6 тыс. случаев коронавируса

19.11.2020, 10:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявили 23610 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 23610 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6438, Санкт-Петербурге – 2312, Московской области – 880.

Всего в стране выявлено 2 млн. 15 тыс. 608 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 526 тыс. 656 человек, из них 25573 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 463 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 34850 человек.

Накануне, 18 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 20985. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 2625.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.