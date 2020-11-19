 

Пелоси рассмеялась после напоминания об обещании не баллотироваться вновь

19.11.2020, 10:48, Новости дня

Спикер палаты представителей США Нэнси Пеллоси на вопрос о том, будет ли для нее последним нынешний срок на должности, заявила, что не хочет подрывать имеющиеся рычаги влияния, которые сможет применить в работе со следующей администрацией.

Пелоси спросили, будет ли последним ее нынешний срок на посту спикера, как утверждалось ранее. Она не стала ни опровергать, ни подтверждать свои слова, передает РИА «Новости».

«Позвольте сказать, когда состоялся тот разговор, было движение к наложению ограничений на исполнение обязанностей руководителя и председателей комитетов», – сказала 80-летняя Пелоси.

«До этого так и не дошло. Они этого не сделали. Они сказали, что сделают это, но не сделали. Я сказала тогда: пройдет закон или нет, я буду придерживаться тех ограничений, которые тогда. (…) Это заявление, которое я сделала», – сообщила спикер, рассмеявшись.

 «И мы. Послушайте. Если мой муж слушает [бизнесмен Пол Пелоси]. Не заставляйте меня давать дополнительные детали. Потому что мы никогда не думали, что заступим на другой срок. Я рассматриваю это в качестве подарка и не могу дождаться совместной работы с Джо Байденом и подготовки США к переменам в будущем. Так что я не хочу подрывать никакие рычаги влияния, которые у меня есть. Но я сделала заявление», – сообщила глава палаты представителей.

Накануне стало известно, что Пелоси переизбрана лидером демократов в нижней палате американского законодательного органа. Пелоси избирали спикером в 2007 и 2009 годах. В январе 2019 года она вновь возглавила палату представителей.



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