Свердловская область решила выделить на нацпроект «Культура» более 500 млн рублей

19.11.2020, 10:48, Новости дня

Свердловская область направит более 500 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов на реализацию проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» по нацпроекту «Культура» в 2021 году.

Более 212 млн рублей планируется направить на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.

«На три проекта – «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» (нацпроекта «Культура») в будущем году поступит более полумиллиарда рублей (из федерального, областного и местного бюджетов). Это позволит реализовать большой комплекс мероприятий. В частности, речь идет о выделении почти 17 млн рублей на капремонт Сосновского ДК в Каменском городском округе и 212,8 млн рублей на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами», – приводит ТАСС сообщение.

Первый вице-спикер заксобрания области Виктор Шептий отметил, что в регионе также намерены рассмотреть возможность выделения дополнительных средств для учреждений культуры.

«Безусловно, важно продолжать реконструкцию сельских ДК. Однако хочу подчеркнуть, главное для нас – получить в итоге не просто обновленное здание, а настоящий очаг культуры, центр притяжения для населения. Очень важно поддерживать различные творческие коллективы, способные привлечь внимание местных жителей к сельским домам культуры», – цитирует его пресс-служба.

В этом году, по данным заксобрания, по нацпроекту «Культура» в регионе удалось завершить капитальных ремонт трех сельских домов культуры – в Ивдельском городском округе, Красноуфимском округе, городском округе Краснотурьинск. Кроме того, сейчас продолжаются работы еще в двух сельских ДК – в Камышловском муниципальном районе и Туринском городском округе. Также в течение года продолжалась модернизация Екатеринбургского театра кукол, проводились мероприятия по расширению сети виртуальных концертных залов и по созданию в музеях виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности.