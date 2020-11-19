 

В Тюменской области пенсионерка попала в больницу после нападения быка

19.11.2020, 10:43, Разное

В деревни Орловка Тюменской области бык напал на 72-летнюю женщину, передает Общественная служба новостей. Пенсионерку доставили в больницу. На протяжении трех суток врачи боролись за ее жизнь. Ее состояние удалось стабилизировать. Сейчас она продолжает находиться в больнице, где будет проходить дальнейшее восстановление.

Дочь пострадавшей рассказала, что бык вышел из своего загона и несколько раз подбросил пожилую женщину в воздух, а затем катал по земле. После ей удалось самостоятельно подняться и, отдохнув на лавочке, дойти до дома.



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