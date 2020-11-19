 

Госдума одобрила законопроект о наказаниях за «отчуждение» российских территорий

19.11.2020, 10:30, Разное

…и призывы к нему.

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный, Административный и Процессуальный кодексы о наказаниях за действия для «отчуждения части территорий» России, и призывы к ним. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, за призывы к действиям, приводящим к нарушению территориальной целостности России, в первый раз будут привлекать к административной ответственности. Если правонарушение совершенно два и более раза в течение года, то гражданину будет грозить уже уголовная ответственность по соответствующей статье (ст. 280.1 УК). Штраф по ней предлагают увеличить вдвое — от 200 до 400 тысяч рублей, а срок лишения свободы на четыре года — сохранить.

По мимо этого, законопроект вносит в УК новую статью — о нарушении территориальной целостности РФ (ст. 280.2 УК). Под нее не подпадают действия по определению границ с сопредельными государствами. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет, дела будут рассматривать областные суды.

В КоАП тоже появится новая статья (ст. 20.3.2). По ней депутаты одобрили следующие штрафы:

  • для жителей — от 30 до 60 тысяч рублей;

  • для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч;

  • для юрлиц — от 200 до 300 тысяч.

    • При этом размер штрафа увеличится, если человек совершил правонарушение с использованием интернета, СМИ или других информационно-телекоммуникационных или электронных сетей. Они составят:

  • для жителей — от 70 до 100 тысяч рублей;

  • для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч;

  • для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч.

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    Еще один одобренный сегодня в третьем чтении законопроект — о приоритете национального права над международным. В соответствии с ним «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ». И этот законопроект, и о наказаниях за отчуждении российских территорий были приняты в рамках новых поправок, внесенных в Конституцию.

    Напомним, голосование по изменениям Основного закона прошло с 25 июня по 1 июля. Поправки, в том числе изменение об «обнулении» президентских сроков президента РФ Владимира Путина, позволяющее ему выдвигаться в качестве кандидата на выборах 2024 года, вступили в силу в июле после подписания указа.

    Источник: Новая газета



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