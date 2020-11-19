В костюме осла и с гитарой: Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отметили день рождения сына Платона

19.11.2020, 10:25, Разное

18 ноября свой 4-й по счету день рождения отмечал сын Ксении Собчак и Максима Виторгана, Платон. И хотя некоторое время назад союз знаменитостей перестал существовать, воспитывать мальчика они предпочитают дружно, мирно и дипломатично, что доказали вчера во время празднования. Ксения и Максим встретились вместе в украшенном шариками и снимками сына доме, где также были замечены мама Собчак, Людмила Нарусова, и дочь Виторгана, Полина Виторган.

Платон с сестрой Полиной Платон с бабушкой, Людмилой НарусовойГлавный день календаря и мое главное счастье и радость,- подписала Собчак снимок Платона в Instagram, а через некоторое время опубликовала и забавное видео. Ради праздника Ксения переоделась в костюм Осла из “Бременских музыкантов”, спела песню и преподнесла Платону детскую гитару.

Эй, ты кто, я тебя не помню,

– сначала сказал мальчик, но потом радостно поцеловал маму, сыграв авторскую композицию на гитаре. Все это время видео сопровождал голос Виторгана, который выступил его автором.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Сегодня Платону 4. Маме его, Ксении Собчак, спасибо и браво! Не собирался делать пост, но попал, вдруг, мне текст Жванецкого. И очень точно, и лучше не скажешь. Живи, моя любовь, долго. Видь много. Старей легко. И читай Жванецкого,

– подписал снимок с Платоном Максим Виторган.

Максим Виторган с новорожденным Платоном День рождения ПлатонаНапомним, что о беременности Ксении Собчак стало известно в 2016 году благодаря фотографиям из Парижа, когда изменения в фигуре Ксении были настолько наглядны, что не оставляли шансов на иное толкование. Официально новость о беременности она подтвердила в сентябре на конкурсе “Новая волна” в Сочи, а незадолго до родов снялась обнаженной для глянцевого журнала – чтобы, как она объяснила, иметь памятную фотосессию об этом периоде жизни. 18 ноября 2016 года Ксения и Максим стали родителями: на свет появился их сын Платон.