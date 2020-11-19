Число больных COVID-19 в России превысило 2 миллиона

19.11.2020, 10:23, Разное

За прошедшие сутки в стране выявили 23 610 случаев заболевания. Отмечается, что 25,7% из инфицированных нет ярко выраженных симптомов. Выздоровели 25 573 человека, умерли 463 россиянина.

Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны. Большинство из них – в Москве. Диагноз поставили 6 438 жителям столицы. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область с 2 312 и 880 инфицированными соответственно.

Непростая ситуация с распространением COVID-19 также наблюдается в Нижегородской, Свердловской, Архангельской, Воронежской, Ростовской областях, Красноярском крае и Республике Карелия.

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