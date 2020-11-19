 

Shazam назвал самую популярную песню всех времен

19.11.2020, 10:15, Новости дня

Хит-парад самых популярных песен на платформе Shazam стала Dance Monkey австралийской певицы Tones and I (Тони Уотсон). Об этом сообщает BBC.

Эта композиция заняла первое место в ТОП-100 самых популярных запросов на Shazam.

Второе место заняла песня Prayer in C дуэта немецкого диджея и продюсера Робина Шульца и французской фолк-группы Lilly Wood & the Prick. На третьем – Let Her Go британского певца Passenger.

Первую пятерку замыкают песни Wake Me Up от покойного шведского диджея Avicii и Lean On от американского трио Major Lazer.

ВИДЕОВидео: Tones And I / YouTube

Среди 100 самых популярных композиций оказались три песни британского певца Эда Ширана: Thinking Out Loud, Shape of You и Perfect.

Shazam – приложение для распознавания музыки. С его помощью можно определить название и автора трека. Компания начала деятельность в 1999 году. Штаб-квартира Shazam расположена в Лондоне

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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