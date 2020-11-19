Трамп не готовится к саммиту G7 – СМИ

19.11.2020, 10:15, Новости дня

Президент США Дональд Трамп не планировал проводить саммит стран “Большой семерки” (G7) после отмены намеченного на июнь собрания. Об это три дипломатических источника заявили агентству Reuters.

Еще один источник сообщил, что президент США не принял окончательного решения по проведению мероприятия, хотя остается не так много времени до того, как он должен передать власть вероятному победителю на президентских выборах в Джо Байдену.

Администрация Трампа не объявила о сроках или повестке дня возможного саммита G7. Встречу могут провести в онлайн-формате, однако работа над каким-либо совместным заявлением по этому поводу не велась, хотя обычно этот процесс занимает несколько месяцев.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Встречи лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Трамп в этом году возглавляет “Большую семерку”. Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата “Большой восьмерки” в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

Очередной саммит G7 должен был состояться в июне 2020 года в США. В конце мая Трамп объявил о решении перенести его на сентябрь, а также о намерении пригласить на встречу еще четыре страны – Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

С критикой инициативы Трампа выступили Великобритания, Канада, Франция и Германия. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель тоже раскритиковал идею Трампа и отметил, что глава Белого дома не может самостоятельно менять формат G7.

19 ноября Палата представителей США проголосовала против приглашения России на саммит, пока она не прекратитоккупацию Крыма, Южной Осетии и Абхазии и не перестанет смешиваться в выборы США и других стран G7.