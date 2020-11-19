SRF – итогом выборов в США стала потеря доверия граждан к американской демократии

19.11.2020, 10:10, Новости дня

После президентских выборов в США образовалось два параллельных мира, считает журналист швейцарского телеканала SRF Изабель Якоби. Дональд Трамп не признаёт своего поражения, команда Джо Байдена не может получить доступ в Белый дом — такого в США ещё не было. Чем бы ни закончилась эта ситуация, она уже привела к колоссальной потере доверия граждан с обеих сторон политического спектра к американской демократии, и за это стране ещё придётся заплатить высокую цену.



Reuters

Отказ Трампа признать своё поражение на президентских выборах в США ведёт к огромной потере доверия граждан к американской демократии — и за него придётся заплатить совершенно необозримую политическую цену, считает корреспондент швейцарского телеканала SRF Изабель Якоби.

По её словам, ситуация получилась довольно странная: президент Дональд Трамп сидит в Белом доме и руководит работами по планированию бюджета на 2021 год как ни в чём не бывало. Одновременно с этим он отправляет в Twitter сообщения о том, что совершенно точно победит.

В то же время Джо Байден формирует команду на время переходного периода. Это аппарат из сотен человек Байдена, которые должны обеспечить гладкую смену руководства в США. Таким образом, в Вашингтоне и Уилмингтоне, штат Делавэр, сосуществуют «два параллельных мира», подчёркивает журналист телеканала.

Команда Байдена до сих пор не получила даже столь необходимого доступа в Белый дом. Сейчас сотрудники Байдена пытаются подготовить новое правительство к работе из других мест. Вступление нового президента США в должность должно начаться 20 января 2021 года, отмечается в материале.

В первую очередь, речь идёт о расстановке приоритетов: в случае Байдена это, например, борьба с пандемией коронавируса, политика по климату или программа здравоохранения Обамы. Наряду с этим должна быть сформирована правительственная команда, предусматривающая примерно 4 тыс. постов. 1100 из них должны быть утверждены сенатом — это колоссальная работа, подчёркивает швейцарский журналист.

Заблокирована сейчас также работа так называемых десантников команды Байдена — своего рода «ударной группы» нового правительства, которая должна подготовить почву для его работы в важнейших департаментах. Они не имеют доступа в Белый дом, потому что Трамп не признаёт своего поражения на выборах. «Такого в США ещё не было», — подчёркивает Якоби.

Тем не менее подготовка к президентству Байдена идёт полным ходом даже без доступа в Белый дом. Республиканцы, тем временем, пытаются оспаривать результаты выборов в суде. Большинство жалоб поданы против избирательного процесса в отдельных штатах — например, против правил, установленных для голосования по почте.

Как поясняет швейцарский журналист, адвокаты Трампа хотят, чтобы отданные по почте голоса, которые поступили уже после дня выборов, были объявлены недействительными. Кроме того, некоторые судебные иски связаны со случаями настоящей фальсификации результатов голосования — например, когда наблюдатели из числа республиканцев не получали доступа на избирательные участки. Однако эти иски до сих пор уходили в никуда, отмечает SRF.

Некоторые следящие за ситуацией эксперты полагают, что США ожидают два наиболее опасных месяца в их истории. И в самом деле становится неуютно, когда видишь, как департамент юстиции нарушает действовавшие на протяжении долгого времени правила, в соответствии с которыми федеральные судебные инстанции не могут вмешиваться до официального исхода выборов. Такие ситуации срывают сдерживающие заграждения, которые лучше было бы оставить, полагает корреспондент швейцарского телеканала.

По её мнению, общая картина пугает, если вдобавок посмотреть на то, как меняется руководство Пентагона, а давление на органы, отвечающие за проведение выборов, повышается. Возникает впечатление, что американская демократия висит на волоске у нескольких отдельных личностей и горстки судей. Наряду с этим всё чаще звучат внушающие тревогу голоса, утверждающие, что речь идёт о юридическом процессе, и смена администрации президента пройдёт в обычном порядке.

Даже если это, пожалуй, наиболее вероятный вариант развития событий, «потеря доверия граждан к демократии колоссальна — на обеих сторонах политического спектра», подчёркивает журналист SRF. «И только будущее покажет, чего это будет стоить», — заключает она.