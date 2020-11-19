 

Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

19.11.2020, 10:08, Новости дня

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

На 10.00 индекс Мосбиржи опускался на 0,44%, до 3067,06 пункта, а индекс РТС – на 0,49%, до 1270,45 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки, передает ТАСС.

К 10.05 индекс Мосбиржи находился на отметке в 3064,72 пункта (-0,52%). Индекс РТС торговался на уровне 1267,15 пункта (-0,75%).



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