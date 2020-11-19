Kia продемонстрировала внешний вид нового Sportage для рынка Китая

19.11.2020, 10:05, Новости дня

Известный автомобильный бренд KIA готовит к выходу обновленный паркетник под названием KIA Sportage.

Указанный экземпляр продемонстрировали публике до официальной премьеры, которая состоится в ближайшее время на автосалоне в Гуанчжоу. Предложенный экземпляр на внутреннего рынка Поднебесной поступит под названием Sportage Ice и будет отличаться некоторыми внешними изменениями на кузове. Эксперты констатировали, что кроссовер получил улучшенную радиаторную решетку, стильную головную оптику, а также новые бамперы.

Уровень производительности будет известен только в рамках предстоящей презентации, однако эксперты полагают, что разработчиками будет применен 1,5-литровый бензиновый агрегат с турбиной на 200 л.с. мощности. Остальные данные будут объявлены позже.