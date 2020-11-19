Nissan анонсировала премьеру внедорожника Terra

19.11.2020, 10:05, Новости дня

Известная автомобильная марка Nissan рассекретила обновленную модификацию внедорожника Nissan Terra.

В компании анонсировали, что официальный дебют транспортного средства состоится 25 ноября, однако на данный момент некоторые данные известны. Опубликованный тизер показал, что внедорожник Nissan Terra отличается решеткой радиатора, бамперами, светодиодной оптикой, а также стильными задними фонарями.

Кроме того, здесь применили архитектуру от актуальной версии пикапа Nissan Navara 2018. Эксперты не исключают, что появление автомобиля в продаже на российском рынке может состояться уже к 2021 году, однако пока разработчики не озвучивали данных о начале продаж. В салоне применят обновленную центральную панель, а также установят улучшенный мультимедийный комплекс.