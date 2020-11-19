 

В разгар пандемии Фадеев столкнулся с «дефицитом человека»

19.11.2020, 9:53, Разное

Российский продюсер Максим Фадеев пожаловался на то, что не может найти сотрудника, который разделял бы его мысли и хотел работать. При этом он удивлен, что даже в разгар пандемии коронавируса, когда безработица возросла, существует «дефицит человека».
На своей странице в Instagram-аккаунте Максим Фадеев опубликовал новое фото, под которым он написал свое мнение по поводу отсутствия кадров. Продюсер отметил, что сейчас люди нуждаются в стабильной работе и общении, но найти единомышленников ему все равно не удается.

По словам Максима Фадеева, он бы хотел поработать с человеком, который пошел бы с ним плечом к плечу, был единомышленником и романтиком. Но сейчас сложно найти даже просто честных людей, признался музыкальный деятель. Ранее продюсер шокировал своих поклонников похудением, ему удалось сбросить несколько десятков килограммов.



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