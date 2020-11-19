Мнение: Вредные привычки и как с ними бороться

19.11.2020, 9:45, Разное

(из комментов) …Откровенный некрофил, конечно, хочет запретить секс полностью и навсегда, как “грязное” и “невероятно отвратительное” занятие. Но таких откровенных мало, и главное, своей свирепостью они могут вызвать не менее резкий отпор и неприятие.

Поэтому хитрый, современный некрофил борется иначе: его задача – сделать секс максимально неудобным и, следовательно, непривлекательным для его участников. “Наденьте маски, наденьте презервативы, никаких поцелуев, нет прелюдиям, нельзя лицом к лицу (я перечисляю “рекомендации врачей”). Сюда же можно добавить появившееся несколько лет назад (и закрепленное в уголовных кодексах многих стран, включая даже Украину) требование взять у партнера письменное “согласие на секс” (без него можно получить обвинение в изнасиловании без шансов оправдаться). Вот и итог – столкнувшись с таким количеством трудностей, рисков и неудобств, люди (думает некрофил) потыкаются-потыкаются, да и решат – “может, и ну его нафиг? Пойду лучше как Дзюба!”

И это вовсе не какая-то экзотика – нет, это как раз наиболее распространенный государственный подход для “искоренения вредных привычек”. Все ведь давно заметили, что прямые запреты помогают плохо. А так – возьмем ту же “борьбу с курением”. Абсолютно аналогичная тактика: курить “в принципе” можно, но… и дальше идут буквально сотни пунктов. Вот огромный перечень мест, где курить нельзя, а вот курилки, которые делаются максимально маленькими, тесными и расположенными в максимально удаленных местах; а вот (абсолютно аналогичное ковидной пропаганде) обвинение в “пассивном курении” – то есть в том, что курящий “подвергает опасности” всех, кто с ним рядом; тут же постоянное повышение цен на сигареты; тут же закрытие сигаретных киосков; тут же закрытые витрины; и т.д.

Аналогично в отношении “борьбы с алкоголем” – тоже обходясь без прямого запрета, но не менее ретиво обложив пьяниц-алкоголиков массой косвенных ограничений, поборов и неудобств.

Так что некрофил надевает маски на людей, чтобы, с одной стороны, затруднить поиск партнера, а во-вторых – сделать сам секс маскимально неудобным и безличным, чем-то вроде справления нужды на дикой природе.