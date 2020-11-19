В Киевской области умер пациент с COVID, который отдал свой лимит кислорода сыну

19.11.2020, 9:39, Новости дня

На Украине больной коронавирусом мужчина пожертвовал свой лимит на кислородном аппарате в пользу заразившегося сына и умер, рассказала волонтер Дана Яровая.

Яровая написала об этом в Facebook. По ее словам, в больницах Киевской области не хватает кислородных концентраторов для пациентов с COVID-19, в итоге тяжелобольным дают дышать кислородом по 15 минут в день.

Продолжают ли давать сыну умершего кислород отца, неизвестно, отметила она.

Ранее минздрав Украины не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ.

Однако позже глава ведомства Максим Степанов предложил пока не рассматривать такую возможность.

Президенту Украины Владимир Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Между тем украинская элита, вопреки желанию президента страны, уже объявила охоту за российской вакциной.