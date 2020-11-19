 

В Киевской области умер пациент с COVID, который отдал свой лимит кислорода сыну

19.11.2020, 9:39, Новости дня

На Украине больной коронавирусом мужчина пожертвовал свой лимит на кислородном аппарате в пользу заразившегося сына и умер, рассказала волонтер Дана Яровая.

Яровая написала об этом в Facebook. По ее словам, в больницах Киевской области не хватает кислородных концентраторов для пациентов с COVID-19, в итоге тяжелобольным дают дышать кислородом по 15 минут в день.

Продолжают ли давать сыну умершего кислород отца, неизвестно, отметила она.

Ранее минздрав Украины не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ.

Однако позже глава ведомства Максим Степанов предложил пока не рассматривать такую возможность.

Президенту Украины Владимир Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Между тем украинская элита, вопреки желанию президента страны, уже объявила охоту за российской вакциной.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Бутусов об изъятии приборов из частей ПВО: ГБР ищет компромат на Порошенко, и дошло до абсурда

11.08 / Минздрав Украины хочет увеличить число коек в больницах c подведенным к ним кислородом для пациентов с COVID-19

04.08 / Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 30 человек

17.07 / Пытается ли Россия похитить западные разработки вакцины от коронавируса?

23.08 / Sky News – глава ВОЗ выразил надежду на то, что через два года пандемия уже завершится

25.08 / Новый кроссовер Genesis GV70 впервые сфотографировали на дороге

06.08 / Первым делом Ефремов попросил закурить. Эксклюзивное интервью свидетеля ДТП

12.08 / Экономический спад угрожает замедлить войну ЕС с пластиковыми отходами

27.07 / Скрытые IP-адреса правительственных сайтов Украины опубликовали в даркнете

24.06 / Северная Корея отложила план военных действий против Южной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска