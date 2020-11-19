Электрички задерживаются из-за непогоды в Москве

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19.11.2020, 9:39, Новости дня

Непогода и обледенение контактной сети стали причиной задержки нескольких пригородных электричек на Ленинградском, Курском и Рижском направлениях Московского узла, сообщили в пресс-службе РЖД.

«В связи с ухудшением погодных условий и обледенением контактной сети в пути задерживаются несколько пригородных электропоездов на Ленинградском, Курском и Рижском направлениях Мосузла», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В РЖД добавили, что железнодорожники работают над сокращением времени задержек.

«ОАО «РЖД» приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», – добавили в компании.

При этом ледяной дождь не повлиял на движение «Сапсанов». «На данный момент на движение поездов и электричек непогода не повлияла. Информации о каких-то сбоях не было», – сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Синоптики предупреждали жителей Москвы и Подмосковья о возможном гололеде. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Москве и Подмосковье до 12.00 мск пятницы.



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