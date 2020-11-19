Назван размер мирового долга к концу 2020 года

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19.11.2020, 9:39, Новости дня

Объем мирового долга к концу года может составить 277 трлн долларов или 365% глобального ВВП, говорится в обзоре вашингтонского Institute of International Finance.

С конца 2019 года из-за пандемии мировой долг увеличился на 15 трлн долларов, что привело к установлению нового рекорда в размере более 272 трлн долларов в третьем квартале 2020 года. «Поскольку финансовые меры по борьбе с пандемией продолжают применяться, мы ожидаем, что к концу 2020 года мировой долг достигнет 277 трлн долларов (365% ВВП)», – передает сообщение института ТАСС.

Аналитики отмечают, что уровень задолженности вне финансового сектора в мире достигнет в этом году 210 трлн долларов по сравнению с 194 трлн долларов в 2019 году. Объем долга развивающихся стран приближается к 210% их суммарного ВВП по сравнению со 185% в 2019 году и 140% десять лет назад. «Резкое падение доходов сделало обслуживание долга гораздо более обременительным для правительств развивающихся стран, несмотря на низкие затраты по займам», – сообщают эксперты.

Ранее Еврокомиссия улучшила прогноз по спаду ВВП РФ в 2020 году до 4,2% и прогноз восстановления экономики в 2021 году до 2%.



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