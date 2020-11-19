 

“Видно, что президент обеспокоен”: политолог о поведении Путина на совещании по коронавирусу

19.11.2020, 9:23, Разное

Эксперт отметила, что такого совещания, где обсуждали главный вопрос, волнующий весь мир, не было давно. Владимир Путин показал, насколько его волнует насущная проблема. По мнению политолога, президент обращал внимание даже на мелочи. “Видно, что президент обеспокоен”, – цитирует Life.ru Август.

Что касается докладов общественников, то они вполне соотносятся с заявлениями членов правительства и других чиновников, считает эксперт. Особенно важным моментом, по словам Август, является комментарий Путина насчет длительного ожидания результатов теста на ковид.

Так, общественники во время совещания отметили, что пациенты после мазка ПЦР несколько дней находятся в неведении, не понимают, как им быть, и продолжают общаться с людьми, распространяя инфекцию. Поэтому президенту пришлось вникнуть в “тонкую медицинскую материю”, объяснила политолог.

По словам Август, эпидобстановка в стране ухудшилась, если сравнивать осенние показатели с весенними. Например, регионы уже готовы вводить новые жесткие ограничительные меры. Президент, конечно, держит ситуацию под контролем, однако ответственность лежит на губернаторах, напомнила эксперт.



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