Экс-губернатор Мень задержан

19.11.2020, 9:08, Новости дня

Бывший губернатор Ивановской области и действующий аудитор Счетной палаты Михаил Мень задержан сотрудниками ФСБ и МВД по делу о растрате 700 млн рублей, сообщил источник в силовых структурах.

«Он задержан, везут на допрос в Следственный комитет», – сказал собеседник ТАСС.

Другой источник добавил, что аудитора задержали в Красногорском районе Московской области. Задержание проводили сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Между тем замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн сообщил, что членство Меня в партии приостановили при назначении на должность аудитора Счетной палаты в 2018 году.

«Членство Михаила Меня в «Единой России» было приостановлено при назначении аудитором Счетной палаты. Это требование закона», – сказал Хинштейн.

В среду генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совфеде, заявил, что Следственный комитет получил доказательства вины экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета региона. Сам Михаил Мень отреагировал на это словами «Что это за ерунда?» и сообщил, что находится в России.

В 2019 году Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, занявшего должность главы региона после Меня, по подозрению в хищении 700 млн рублей. Адвокат Конькова Анна Коткова отметила, что Коньков, обвиняемый в растрате 700 млн рублей из бюджета региона, не свидетельствовал против Меня.