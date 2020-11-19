Якубович узнал о собственной «смерти» от своей мамы

19.11.2020, 8:53, Разное

Бессменный ведущий передачи «Поле чудес» Леонид Якубович признался, что о своей «смерти» узнал от собственной матери. За все время существования развлекательного шоу народный артист РФ неоднократно сталкивался со слухами и сплетнями.

Самыми безобидными Леонид Якубович назвал слухи о своих баснословных гонорарах, «любовницах» и обманах на шоу «Полу чудес», когда за остановку барабана отвечал специальный человек. Ведущий, якобы, отдавал ему тайную команду. Однако однажды он от мамы узнал о своей «смерти».

Утром ему позвонила Римма Якубович. Она хотела удостовериться, что он жив, поскольку из СМИ узнала о его смерти, а также времени и том месте, где его будут отпевать. Сейчас, по словам Леонида Якубовича, таких слухов стало меньше. В программе «Судьба человека» отшучиваясь, он сказал, что ему уже 75 лет, а помирать даже не думает.