 

В Крыму оценили антироссийскую резолюцию ООН

19.11.2020, 8:48, Новости дня

Предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН, осуждающая якобы имеющие место «нарушения прав человека» в Крыму, является лживой, сообщил постпред региона при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

В среду третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам в среду принял предложенную Украиной резолюцию, в которой осуждается «аннексия» и «временная оккупация» Крыма Россией. В частности, речь идет о якобы «навязывании» российского гражданства, проведении «незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности». Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других стран. Документ поддержали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против.

«Это заезженная и уже никому, судя по голосованию, не интересная тема. Та же, что и раньше, консолидированная группа западных государств и их сателлитов, не представляющая и трети членов ООН, при полном безразличии всех остальных стран, прописывают свои лживые антироссийские инсинуации в некоей никого не обязывающей бумаге», – сказал Мурадов РИА «Новости».

Он пояснил, что такие резолюции принимаются из-за несовершенства механизма голосования: для принятия резолюций на Генассамблее ООН не нужно даже простое большинств голосов ее стран-членов.

«Иными словами, резолюции такого рода могут приниматься даже одним голосом, если все остальные не проявляют к ней интереса и воздерживаются либо вовсе не участвуют в голосовании», – сказал политик.

Обязательными являются лишь резолюции, поддержанные Советом Безопасности ООН, сказал вице-премьер полуострова.

«Но таковых антироссийского и антикрымского содержания нет и не будет. Словом, наш российский караван спокойно движется вперед. В иных комментариях фейковые формулировки, состряпанные в Киеве и по обыкновению поддержанные Западом, просто не нуждаются», – подытожил Мурадов.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что американская сторона готова поддержать Украину в вопросе формирования проекта «Крымская платформа», который Киев планирует создать для «возвращения» полуострова. 

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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