 

Многодетным семьям выделят деньги на стройку и ремонт

19.11.2020, 8:23, Разное

Авторы инициативы сообщили, что ранее многодетные семьи имели право только на погашение ипотечного кредита на покупку недвижимости. Они считают, что новые меры – еще один шаг к улучшению жилищных условий граждан, а также толчок для индивидуального жилищного строительства. Известно, что законопроект поддерживает как Правительство РФ, так и большинство фракций нижней палаты парламента.

Глава профильного Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что они законопроект поддержали, так как ситуации бывают самые разные. Например, семьи берут кредиты на строительство собственных домов. Сегодня граждане в таком положении не могут претендовать на такую сумму. Они посчитали такой расклад неверным.

Парламентарий также добавил, что изначально в законопроекте задумывалось использовать сумму исключительно на строительство, но комитет считает не менее важным предоставить россиянам возможность тратить деньги и на ремонт.

Аксаков пояснил, что граждане часто берут в ипотеку недвижимость, непригодную для жизни. Именно поэтому они полагают, что это необходимо прописать в законопроекте. Поправка может появиться ко второму чтению, однако важно также следить за целевым использованием средств.



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