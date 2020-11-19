 

Путин объяснил Минздраву разницу между лечением и «управлением пациентами»

19.11.2020, 8:19, Новости дня

Президент Владимир Путин призвал главу Минздрава РФ Михаила Мурашко не использовать неоднозначную терминологию вроде словосочетания «управление пациентами», подчеркнув, что заболевших надо лечить, а не управлять ими.

На использованную министром фразу «система управления пациентами» глава государства обратил внимание во время совещания с правительством. Глава Минздрава пояснил, что речь идет об управлении госпитализацией, передает ТАСС.

«Пациентами не надо управлять, пациентов надо лечить», – сказал Путин. Он подчеркнул, что управлять надо коечным фондом, системой лекарственного обеспечения, связью, обеспечением своевременного тестирования и так далее, но не пациентами.

«Я понимаю, что есть определенная профессиональная терминология, но надо избавляться от того, что не несет в себе нужного нам содержания, иначе это может акценты неправильно расставить», – добавил президент.

Ранее Путин призвал не ругать руководителей регионов, где есть сложности в связи с коронавирусом, а помогать им.

За минувшие сутки в РФ выявили 20 тыс. 985 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заболевания.



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