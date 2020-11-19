Дом народов России создает условия для участия ФНКА России в реализации социальных проектов в сфере национальной политики

19.11.2020, 6:17, Разное

12 ноября, Москва. ФГБУ «Дом народов России» провел серию семинаров-совещаний и вебинар в Доме Атлантов. Цель мероприятий – объяснить гражданам и общественным организациям, как эффективно подготавливать и реализовывать социальные проекты в области государственной национальной политики. Ознакомиться с серией семинаров, вебинаров и мастер-классов можно на сайте 2020.domnarodov.ru в разделе «Программа».

Сегодня общественные организации и простые граждане играют большую роль в реализации государственной национальной политики, и их участие в подобных конкурсах является одним из эффективных инструментов.

«В общении со многими ФНКА РФ и общественными организациями мы убедились, что именно экспертная оценка и отбор лучших региональных практик очень важны для их дальнейшей трансляции на более широкую аудиторию. Такой подход способен мотивировать граждан придумывать и реализовывать собственные социальные проекты, направленные на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений», – поделился впечатлениями директор Дома народов РФ Андрей Николаевич Березин.

ФГБУ «Дом народов России» поможет реализовать проекты в области межнациональных и межкультурных отношений, а также ретранслировать результаты лучших практик в информационном пространстве России, что позволит создать предпосылки для их дальнейшего тиражирования.

В конце мероприятия представители ФГБУ «Дом народов России» подвели итоги и обсудили лучшие практики в сфере государственной национальной политики Российской Федерации для их дальнейшего тиражирования.

Победителей конкурсов прошлых лет призвали разместить на сайте ФГБУ «Дом народов России» свои успешные практики, чтобы другие граждане и общественные организации могли с ними ознакомиться, перенять опыт и в дальнейшем также создавать свои проекты в рамках реализации государственной национальной политики.

ФГБУ «Дом народов России» учрежден с целью создания условий для сохранения, развития, возрождения национальных культур в нашей стране и реализации национально-культурных прав гражданами Российской Федерации. Серия мероприятий с обсуждением лучших практик призвана создать предпосылки для успешного участия Федеральных национально-культурных автономий РФ и других некоммерческих организаций, работающих в области развития государственной национальной политики, в реализации социальных проектов для сплочения народов РФ через знакомство с культурой и обычаями каждого.

О ФГБУ «Дом народов России»

Дом народов РФ – федеральное государственное учреждение подведомственное Федеральному агентству по делам национальностей и зарегистрированное в марте 2020 года. Основная цель – создавать условия для сохранения, развития, возрождения национальных культур в нашей стране и реализации национально-культурных прав гражданами Российской Федерации.