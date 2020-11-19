Текила может исчезнуть с российских рынков

19.11.2020, 8:17, Разное

С российских рынков может исчезнуть текила в ближайшее время. Об этом стало известно после сообщения посла Мексики Нормы Пенсадо, откуда идут поставки алкогольного напитка в РФ.

Проблемы с поставками текилы могут появиться после вступления в силу нового технического регламента о безопасности алкоголя. В связи с новыми требованиями, в напитке должно содержатся около 0,05% метанола, а на самом деле, по мексиканским законам, его содержание составляет 0,3%. В регламенте нет наименования “текила”, однако посол Мексики уже договорилась, чтобы понятие было включено, иначе спиртное нельзя будет экспортировать на рынки других стран, включая Россию.

Как информирует “ГлобалМСК”, производство текилы строго регламентируется. В некоторых штатах при изготовлении продукции используется ферментированный сок голубой агавы. Содержащийся в терпком мексиканском напитке метанол является безопасным для здоровья потребителей и важен для получения уникального аромата и вкуса мескаля. Производители не планируют вносить изменения в технологическую карту. Новый техрегламент начнет действовать после некоторых доработок и внесения изменений.